Подросток упала в обморок во время тату-сеанса и показала итоговый рисунок

Жительница США поделилась историей о первом неудачном опыте посещения тату-салона и показала итоговый рисунок на теле. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша с никнеймом bluevioletboutique рассказала, что записалась на первый тату-сеанс в возрасте 16 лет. По ее словам, она хотела набить небольшое изображение в виде розы, однако процесс оказался настолько мучительным, что подросток упала в обморок спустя 20 секунд. Через три месяца женщина вернулась в то же место, чтобы закончить рисунок, однако вновь потеряла сознание, как только мастер начала вводить чернила ей под кожу.

«Последние 18 лет я живу с незаконченной татуировкой, потому что дважды падала в обморок», — заключила она, продемонстрировав половину цветка в области живота. Публикация стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров.

Зрители принялись обсуждать данную ситуацию в комментариях. «Я бы не догадалась, что это незаконченная татуировка. Похоже на какой-то символ», «Может сойти за родимое пятно», «Со мной случилось то же самое, когда я пошла прокалывать уши. Выяснилось, что у меня аллергия на химикат, которым они обрабатывали мою кожу», — высказывались они.

Ранее в феврале девушка пришла к мастеру за тату в виде кота и осталась с рисунком дохлой крысы. Рэйвин Буррас (Rayvyn Burras) разместила в соцсети короткий ролик, на котором показала неудачную работу тату-мастера. На кадрах героиня материала показала референс татуировки, которую хотела получить на своей руке: на фото изображен аккуратно прорисованный спящий кот.