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Глава СКР Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Бастрыкин заявил, что Жириновский был ярчайшей фигурой в отечественной политике

Фото: Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского. Об этом в среду, 6 апреля, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

По словам главы ведомства, Жириновский был ярчайшей фигурой отечественной политики и государственной системы, человеком, не боявшимся говорить правду и отличавшимся резкими выражениями и суждениями, за которыми было истинное переживание за судьбу страны и ее граждан.

«Владимир Вольфович хорошо понимал внутренние и внешнеполитические процессы. Очень большую поддержку он оказывал Следственному комитету России по различным законодательным инициативам, что позволило добиваться результатов», — заявил Александр Бастрыкин.

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Владимир Седов
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