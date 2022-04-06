Россиянам предложили альтернативный способ добраться до Крыма и Кубани

Российским туристам предложили отправиться в Крым и на Кубань летом на автобусах

Эксперты туристической отрасли раскрыли отечественным путешественникам альтернативный способ добраться до курортов Крыма и Кубани на фоне временной приостановки работы ряда аэропортов России. Об этом пишет «Российская газета».

Специалисты предложили россиянам отправиться на летний отдых в города с временно закрытыми аэропортами, среди которых Анапа, Геленджик, Краснодар и Симферополь, на автобусах. Так, по данным сервиса путешествий «Туту.ру», стоимость подобной поездки в Сочи в июне в среднем составляет пять тысяч рублей на человека. В Анапу билеты будут стоить дешевле — от 4,3 тысячи рублей. Время в пути составляет от 20 до 22 часов.

Кроме того, можно приобрести тур на юг с проездом на автобусе. Например, путевка в Геленджик в летний период с проживанием в гостевом доме обойдется одному туристу в среднем в 14 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Росавиация продлила временный запрет на полеты в аэропорты южных и центральных регионов России до 13 апреля. Ограничительные меры сохраняются для воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.