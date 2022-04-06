США ввели санкции против Собянина и Беглова

В санкционные списки Минфина США попали Собянин, Беглов и Чайка

Помимо премьер-министра Михаила Мишустина и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева США ввели санкции против мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Соединенных Штатов.

Кроме того в американские санкционные списки попали:, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель администрации президента России Антон Вайно, а также заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

Также США ввели санкции против полномочных представителей президента России Владимира Путина в федеральных округах: Юрия Чайки (Северо-Каказский ФО), Александра Гуцана (Северо-Западный ФО), Анатолия Серышева (Сибирский ФО), Юрия Трутнева (Сибирский ФО) и Владимира Устинова (Южный ФО).

Ранее стало известно, что США ввели блокирующие санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также против ряда других российских государственных лиц. Также под рестрикции попали члены семей президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Блокирующие санкции (Full blocking sanctions), по информации Вашингтона, подразумевают, что попавшие под них люди будут полностью отрезаны от финансовой системы США, а активы, которыми он владеют на территории Соединенных Штатов, будут заморожены