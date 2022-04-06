Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США ввели санкции против Собянина и Беглова

В санкционные списки Минфина США попали Собянин, Беглов и Чайка
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Александр Вильф / POOL / ТАСС

Помимо премьер-министра Михаила Мишустина и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева США ввели санкции против мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Соединенных Штатов.

Кроме того в американские санкционные списки попали:, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель администрации президента России Антон Вайно, а также заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

Материалы по теме:
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля
«Санкции бьют по тем, кто их вводит» Как Китай поможет России справиться с беспрецедентным давлением Запада?
«Санкции бьют по тем, кто их вводит»Как Китай поможет России справиться с беспрецедентным давлением Запада?
18 марта

Также США ввели санкции против полномочных представителей президента России Владимира Путина в федеральных округах: Юрия Чайки (Северо-Каказский ФО), Александра Гуцана (Северо-Западный ФО), Анатолия Серышева (Сибирский ФО), Юрия Трутнева (Сибирский ФО) и Владимира Устинова (Южный ФО).

Ранее стало известно, что США ввели блокирующие санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также против ряда других российских государственных лиц. Также под рестрикции попали члены семей президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Блокирующие санкции (Full blocking sanctions), по информации Вашингтона, подразумевают, что попавшие под них люди будут полностью отрезаны от финансовой системы США, а активы, которыми он владеют на территории Соединенных Штатов, будут заморожены

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против семей Путина и Лаврова
Кремль высказался на тему поставок западного вооружения на Украину
Песков призвал Украину согласиться со статусом Крыма и Донбасса
Apple резко сократила производство AirPods
Звезда «Бриджертонов» рассказала о дискриминации из-за цвета кожи
Пульмонолог перечислил истинные причины появления одышки
Жена объяснила мужу причину влюбленности в него и удивила его
На Украине назвали хайпом предложение о переговорах в Венгрии
Названы финансовые последствия для российского футбола из-за санкций
Доктор Мясников отреагировал на новость о смерти Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.