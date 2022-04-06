ВОЗ рассказала о резком снижении смертности от COVID-19 в мире

В ВОЗ рассказали о снижении летальных исходов из-за COVID-19 а мире на 43% за неделю

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что за неделю в мире резко снизилась смертность от COVID-19 — на 43 процента. Кроме того, уменьшилось также и количество заразившихся коронавирусной инфекцией — эта цифра стала ниже на 13 процентов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в период с 28 марта по 3 апреля в организацию поступили сообщения о 10 351 818 случаях заболевания COVID-19. Число летальных исходов из-за инфекции за это время составило 26 285. Снижение числа заразившихся отмечается во всех шести регионах ВОЗ.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил заразность коронавируса ХЕ, обнаруженного в Великобритании. Специалист усомнился, что у нового варианта COVID-19 будут сверхуникальные свойства, способные привести к новым подъемам заболеваемости.