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Россиянам перечислили отличительные черты хронически несчастных людей

Психотерапевт Зубарева: хронически несчастные люди хотят страдать и быть жертвой

Фото: Zhivko Minkov / Unsplash

Когнитивно-поведенческий психотерапевт Евгения Зубарева заявила россиянам, что быть хронически несчастным человеком — не всегда вполне осознанный выбор человека. Специалист сообщила изданию «Аргументы и Факты», что стратегия поведения вечно недовольных людей и их привычки лишь подпитывают их уверенность, что все вокруг плохо.

По словам врача, такие люди, осознанно или нет, хотят страдать и быть жертвой — и у них всегда найдется причина, которая позволит поддерживать это состояние постоянно. Зубарева перечислила отличительные черты характера и поведения данного типа личности. Как правило, они всегда и всем недовольны, постоянно обесценивают свои достоинства и достижения и при этом преувеличивают собственные проблемы, но не предпринимают видимых попыток их решить.

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Также Зубарева подчеркнула, что люди с таким типом личности очень обидчивы, жалуются, что их никто не понимает. У них много фобий и страхов, низкая самооценка и одновременно завышенные ожидания от себя, мира и окружающих людей. «Таким образом, можно сделать вывод, что хронически несчастный человек выбирает жизненную стратегию „жертвы“, где главный сценарий — страдания», — пояснила психотерапевт.

Специалист добавила, что корни этой проблемы всегда родом из детства: подобное поведение формируется в раннем возрасте, когда главный пример для ребенка — семья и ролевые модели в ней. Окончательно формируется такой тип личности к 30 годам, и выбранный сценарий сильно сказывается на качестве жизни вечно недовольных людей.

Ранее сообщалось, доктор Энн Рейган назвала признаки поведения детей с психическими проблемами. Изменения в привычках она считает тревожным сигналом, свидетельствующим о ментальном нездоровье.

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Наталья Обрядина
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