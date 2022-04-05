Врач назвала признаки поведения детей с психическими проблемами

Доктор Энн Рейган назвала изменения в привычках тревожным сигналом в поведении детей

Доктор Энн Рейган, работающая с детьми и подростками в больнице Upstate Golisano больше 10 лет, назвала признаки поведения, сигнализирующие о детских психических проблемах. Как сообщила она изданию Spectrum News1, из-за пандемии COVID-19 у юных пациентов также обострились проблемы с ментальным здоровьем.

Эксперт обращает внимание взрослых, что с детьми важно разговаривать о проблемах с психикой. Тревожными сигналами, говорящими о необходимости беседы по душам, Рейган назвала изменения во внешности, привычках (отказ заниматься любимым делом), пренебрежение гигиеной. Многие подростки не могут поговорить со старшими членами семьи, тогда им на помощь должны прийти учителя, тренеры, школьные психологи, добавляет она.

«Родители должны дать понять детям, что они готовы говорить обо всем и что ребенка обязательно услышат», — отмечает врач. Она уверяет: вовремя оказанная психологическая помощь способна предотвратить социальную изоляцию или даже попытку суицида.

Энн Рейган обращает особое внимание — для налаживания контакта с подростком нельзя произносить вариации фразы: «И у меня были трудные времена в твоем возрасте. Я справился, и ты справишься. Все наладится само собой». Она объясняет, что это обесценивает проблемы ребенка.

Доктор особенно подчеркивает, что за психологической помощью необходимо обращаться своевременно, как и при проблемах с физическим здоровьем.

Ранее стало известно, что в России появятся центры для работы с трудными подростками. Девиантное поведение у детей проявляется под воздействием множества негативных факторов, включая проблемы в семье, травлю в школе, ментальные нарушения, а также неуспех ребенка и состояние подавленности у него. В центре будут помогать таким детям.