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Экономист оценил эффект от новых антироссийских санкций

Экономист Зубец назвал новые антироссийские санкции США психологическими

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Новые антироссийские санкции США запрещают инвестиции в российскую экономику, что оказывает большой психологический эффект. Так новые ограничительные меры в разговоре с «Лентой.ру» оценил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Новые ограничения дублируют уже введенные ранее, поэтому эффект от них Россия уже не почувствует, считает экономист.

«Ничего не изменится, потому что после начала этой санкционной войны ни о каких инвестициях со стороны американских или европейских компаний речь уже не идет. На ближайшие годы в рамках санкционной войны, которую нам объявили США и коллективный Запад, и без всякого рода специальных мероприятий инвестиции в российскую экономику были бы сдерживаемы, чтобы не давать России развиваться. Те меры, которые были введены сегодня, ничего не добавляют к тому, что уже было сделано», — рассказал Зубец.

Нынешние санкции — это больше психология, чем экономика. Главный адресат этих санкций — это не Россия, а европейское и американское общественное мнение, когда местным властям надо показать, как они борются с Россией

Алексей ЗубецЭкономист

У России есть способы ответа, но самые жесткие меры пока не пойдут в ход, заявил Зубец.

«Ответ России уже произошел. Например, Россия отказалась расходовать резервы для оплаты купонов по долгосрочным облигациям и предложила оплату в рублях, хотя раньше пыталась заплатить в долларах. Американское правительство решило, что готовность российских властей оплачивать внешний долг — это признак слабости, на что они могут надавить и заставить Россию расходовать на это резервы. Россия пока старается не использовать самые жесткие варианты вроде отключения Европе газа», — объяснил он.

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Как сообщил представитель Белого дома, США вводят полный запрет на инвестиции в российскую экономику. По его словам, такой шаг должен привести к массовому уходу из России иностранных компаний. Он уточнил, что речь идет о запрете на инвестиции со стороны «всех американских лиц, где бы они не находились».

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Мария Сметанина
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