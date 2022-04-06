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В Японии объяснили нежелание властей высылать российских дипломатов

Газета «Санкэй»: Япония хочет не допустить принуждения к высылке российских дипломатов

Фото: Pixabay

Власти Японии постараются приложить все усилия для того, чтобы их не вынудили пойти на высылку российских дипломатов, как это уже сделали другие страны-члены НАТО, сообщает газета «Санкэй». Нежелание пойти на такой шаг объясняется тем, что правительство хочет не допустить неминуемых ответных мер со стороны Москвы, передает ТАСС.

В том случае, если Япония решится сократить численность российского диппредставительства в стране, Москва ответит зеркально, как это было в случаях с другими странами. Издание отмечает, что это создаст трудности в работе консулов, занимающихся защитой интересов граждан Японии в случае каких-либо чрезвычайных обстоятельств, чего Токио всеми силами пытается избежать.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг назвал условие для высылки российских дипломатов, заявив, что страна может пойти на такой шаг, если спецслужбы республики будут иметь свидетельства несоответствия их деятельности Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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Марина Совина
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