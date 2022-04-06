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Жителей Ханты-Мансийска пригласили на Вороний день

В Ханты-Мансийске пройдет Вороний день

Фото: Городской информационный центр Ханты-Мансийска

В музее «Торум Маа» Ханты-Мансийска 7 апреля пройдет Вороний день. Об этом сообщает «АиФ ЮГРА».

По словам организаторов, праздник проводят ежегодно в течение 25 лет. Вороний день символизирует у коренных малочисленных народов Севера наступление весны.

«Это событие долгожданное. Пробуждается природа, начинают возвращаться в северный край перелетные птицы. Ворону — весны вестницу, покровительницу рождения новой жизни — издавна встречали с почестями», — рассказали организаторы.

Гостей и участников праздника ждут различные площадки и конкурсы. Среди них — «Строим самое большое гнездо», «Создаем Большую Белую Ворону», «Играем. Ворону встречаем»: «Меткий охотник», «Ловкий рыбак», «Снежный стрелок», этностарты.

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Варвара Кошечкина
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