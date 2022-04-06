Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Названы неожиданные полезные свойства кофе в зернах

Врач Токарев: кофе без сахара и молока поможет в профилактике болезни Паркинсона и диабета

Фото: Claudia van Zyl / Unsplash

Доктор медицинских наук, врач-профилактолог Сергей Токарев в беседе с URA.RU назвал неожиданные полезные свойства кофе в зернах. По его словам, этот напиток без молока и сахара поможет в профилактике болезни Паркинсона, атеросклероза и диабета второго типа.

Врач подчеркнул, что натуральный кофе без добавок и в умеренных дозах (не больше трех-четырех чашек в день) оказывает мощный противовоспалительный и антиоксидантный эффект на организм. Токарев отметил, что кофеин помогает снизить содержание в крови белка PCSK9, благодаря чему печень легче избавляется от «плохого» холестерина, который в противном случае мог бы осесть на стенках сосудов.

«Кофе обладает активным превентивным эффектом в плане защиты от метаболического синдрома, сахарного диабета второго типа и ряда сосудистых и неврологических расстройств. Защитный эффект напитка ярко выражен в отношении болезни Паркинсона и атеросклероза», — пояснил врач.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября

По словам специалиста, в маленьких и практически лекарственных дозах кофе можно давать даже детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Но все же, считает Токарев, лучше начинать его пить только с 16-18-летнего возраста.

Ранее российский врач-невролог Наталия Гурарий развеяла три самых распространенных мифа о кофе. Специалист не советовала пить его, чтобы протрезветь или взбодриться при сильной усталости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Умер Владимир Жириновский
Продажи автомобилей в России резко упали
Украинской теробороне разрешили применять ракетные системы
Ikea решила достичь своих целей благодаря испанскому солнцу
Названы неожиданные полезные свойства кофе в зернах
Попытка объехать лося отняла у россиян полтора часа и попала на видео
Перечислены возможные ответные санкции России
Продажа самогонных аппаратов детям в России оказалась законной
Немецкий министр признался в «невозможном» желании
В Москве раскрыта преступная схема со спаиванием клиентов в такси
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.