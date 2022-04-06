Названы неожиданные полезные свойства кофе в зернах

Врач Токарев: кофе без сахара и молока поможет в профилактике болезни Паркинсона и диабета

Доктор медицинских наук, врач-профилактолог Сергей Токарев в беседе с URA.RU назвал неожиданные полезные свойства кофе в зернах. По его словам, этот напиток без молока и сахара поможет в профилактике болезни Паркинсона, атеросклероза и диабета второго типа.

Врач подчеркнул, что натуральный кофе без добавок и в умеренных дозах (не больше трех-четырех чашек в день) оказывает мощный противовоспалительный и антиоксидантный эффект на организм. Токарев отметил, что кофеин помогает снизить содержание в крови белка PCSK9, благодаря чему печень легче избавляется от «плохого» холестерина, который в противном случае мог бы осесть на стенках сосудов.

«Кофе обладает активным превентивным эффектом в плане защиты от метаболического синдрома, сахарного диабета второго типа и ряда сосудистых и неврологических расстройств. Защитный эффект напитка ярко выражен в отношении болезни Паркинсона и атеросклероза», — пояснил врач.

По словам специалиста, в маленьких и практически лекарственных дозах кофе можно давать даже детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Но все же, считает Токарев, лучше начинать его пить только с 16-18-летнего возраста.

Ранее российский врач-невролог Наталия Гурарий развеяла три самых распространенных мифа о кофе. Специалист не советовала пить его, чтобы протрезветь или взбодриться при сильной усталости.