Оценены масштабы подорожания лифтов

В комиссии при Минстрое заявили, что с начала 2022 года лифты подорожали на 10-30%

C начала 2022 года лифты в России подорожали на 10-30 процентов. Масштабы изменения цен на подъемное оборудование оценили в Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое, пишет «Российская газета».

Специалисты отметили, что за год — с января 2021-го по январь 2022-го — стоимость лифтов выросла на 10-20 процентов. Участники комиссии заявили, что в первом квартале текущего года заключили контракты на замену 1699 единиц оборудования. Ранее за аналогичный период удавалось договориться о замене большего числа лифтов: более шести тысяч в 2021-м и более трех тысяч — в 2020-м.

Больше всего контрактов, по оценкам комиссии при Минстрое, заключено в Санкт-Петербурге (287 лифтов), Приморском крае (252), Татарстане (219), Тульской, Иркутской и Московской областях. Четыре аукциона на замену лифтов (в Забайкальском, Алтайском, Красноярском краях и Самарской области) не состоялись — все они проходили в марте.

В Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР) считают, что количество состоявшихся торгов сопоставимо с показателями за 2020 год. Провал некоторых аукционов специалисты связывают, в первую очередь, с ростом цен — на торгах они зависят от предельных расценок, определяемых региональными властями, составляющим по текущим правилам около 1,1 миллиона рублей. При этом производители лифтов уже обновили прейскуранты и к концу марта цены лифтов колебались от 1,8 до 2,4 миллиона рублей, сообщили в комиссии.

Ранее стало известно, что российские застройщики, использующие в своих проектах иностранное оборудование, начали искать альтернативу западным поставщикам. Замену крупным игрокам на рынке лифтового оборудования, таким как американская компания Otis, финская KONE и немецкая TK Elevator девелоперы собрались найти на азиатском рынке — в Корее, Китае и Турции.