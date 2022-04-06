Мужчина стал миллионером и две недели не знал о своем богатстве

Житель Марибирнона две недели носил выигрышный билет лотереи в кошельке и не знал об этом

Житель австралийского города Марибирнон две недели носил в кошельке выигрышный лотерейный билет, сделавший его миллионером, и не знал о своем богатстве. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина отвлекся, когда проверял результаты розыгрыша, положил билет в кошелек и сразу же забыл о нем. Он вспомнил о лотерее лишь спустя две недели, когда покупал еду навынос и заметил билет в кошельке. Лишь после этого австралиец узнал, что его выигрыш составил 1,25 миллиона австралийских долларов (81,1 миллиона рублей).

«Не могу поверить, что я две недели был миллионером и не догадывался об этом, — сказал он. — Когда я покупаю билет, то всегда надеюсь выиграть несколько сотен долларов, но то, что произошло — это безумие. Я долго не мог осознать произошедшее!»

Мужчина надеется, что выигрыш упростит ему жизнь. Он намерен помочь семье и друзьям, а также сделать ремонт в доме. Часть денег австралиец планирует инвестировать и потратить на путешествия. «Мы надеемся провести несколько выходных в путешествиях в этом году», — отметил он.

Ранее сообщалось, что житель американского округа Ингем, штат Мичиган, разбогател и сутки не знал об этом, так как забыл о купленном лотерейном билете. Он понял, что сорвал джекпот, когда на следующий день за завтраком решил проверить электронную почту и увидел уведомление о получении приза от лотереи.

