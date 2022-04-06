МВД рассказало о вымогательстве 10 миллионов у жены российского пленного

МВД раскрыло подробности о вымогательстве 10 миллионов рублей у жены российского пленного

МВД раскрыло подробности о вымогательстве 10 миллионов рублей у жены российского военнопленного. О них в среду, 6 апреля, рассказала «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленники нашли личные данные женщины в одной из групп в социальной сети и потребовали деньги за освобождение супруга из плена. Поскольку у женщины не было требуемой суммы, ей предложили взять кредит. Когда она попросила дать ей поговорить с мужем по видеосвязи, ей пригрозили расправой над пленным. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.

Сыщики установили, что к преступной схеме причастны двое уроженцев Нижнего Тагила, которые являлись посредниками в преступной схеме. Их немедленно задержали.

«К криминальной деятельности также причастен уроженец города Мурманска, он задержан. По имеющейся информации, мужчина сотрудничал с кол-центром, расположенным на Украине. Злоумышленники посредством телефонных звонков обманывали граждан Российской Федерации под различными предлогами, в том числе под видом выкупа попавших в плен российских военнослужащих», — сообщила Ирина Волк.