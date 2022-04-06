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Начальник ГИБДД освобождал нарушителей от наказания и попал под следствие

Начальник отдела ГИБДД Оренбуржья попал под следствие за освобождение нарушителей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело против начальника отдела ГИБДД по Илекскому району Оренбургской области, его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает KP.RU.

По версии следствия, полицейский регулярно освобождал от административной ответственности нарушителей, используя свое служебное положение. Следователи документируют незаконные действия, которые он совершил.

Оперативники службы собственной безопасности МВД также проводят проверку в отношении своего сотрудника, уточнили в пресс-службе регионального управления ведомства. Он отстранен от выполнения служебных обязанностей. В случае подтверждении его вины полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Любовь Ширижик
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