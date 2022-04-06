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Лавров назвал мешающие переговорному процессу с Киевом факторы

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Москва готова честно работать над переговорами с Киевом

Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил в том, что Москва готова честно и последовательно работать за столом переговоров с представителями Киева. При этом он назвал ряд факторов, которые зачастую мешают добиться ощутимых результатов по данному процессу, сообщает ТАСС.

«Если украинская делегация будет по-прежнему заявлять о том, что необходимы какие-то дополнительные шаги со стороны РФ, категорически отказываться даже обсуждать задачи денацификации и демилитаризации, восстановление прав русского языка, заявлять, что проблем с русским языком, правами русскоязычного населения и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует, я не думаю, что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса», — заявил глава МИД.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высказалась о возможности войны с Россией. По ее словам, президент Джо Байден убежден в том, что возможная война между Америкой и Россией не отвечала бы интересам Вашингтона.

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Марина Совина
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