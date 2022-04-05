В Белом доме высказались о возможности войны с Россией

Псаки заявила, что война между США и Россией не отвечала бы интересам президента Байдена

Американский президент Джо Байден убежден в том, что возможная война между США и Россией не отвечала бы интересам Вашингтона. Об этом высказалась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, пишет ТАСС.

По ее словам, цели американского лидера и его обязанности состоят в том, чтобы принимать решения, которые отвечают интересам США, национальной безопасности страны и американского народа.

Они, заявила Псаки, заключаются не в том, чтобы начинать войну с Россией, а в том, чтобы делать все, что в силах Вашингтона, чтобы призывать Москву к ответу, поддержать соответствующие усилия в рамках международной системы, предоставить украинцам и украинским властям помощь в военной сфере, в области безопасности. «Именно этим мы занимаемся», — сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о возможности вмешательства Вашингтона в события на Украине военным путем.

«Но война с Россией не отвечает нашим интересам, интересам американцев», — заключила она.

Ранее Байден заявил о нежелании «наземной или ядерной» войны с Россией. В то же время глава Белого дома предостерег, что в случае применения Россией химического оружия на Украине, последует «существенный ответ» со стороны Вашингтона.