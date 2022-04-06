Пятерых россиян задержали за похищение людей ради полумиллиона рублей

Пятерых жителей Мурманской области задержали за похищение людей ради 500 тысяч рублей

Пятерых жителей Мурманской области в возрасте от 28 до 43 лет задержали за похищение людей ради полумиллиона рублей. Об этом в среду, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в апреле 2020 года подозреваемые подошли к двоим мужчинам 30 и 34 лет на Олимпийской улице в Кировске и, угрожая огнестрельным оружием, насильно усадили их в автомобили. Затем они привезли их в одну из квартир на улице Мира, где удерживали в течение нескольких часов, требуя 500 тысяч рублей за освобождение. Пленники согласились на эти условия, и злоумышленники отпустили их для сбора необходимой суммы. После этого потерпевшие обратились в полицию.

Троих подозреваемых задержали в Заполярье, одного — на территории Краснодарского края и еще одного фигуранта — под Калининградом. На время следствия их поместили в СИЗО, вину они отрицают.

4 марта сообщалось, что в Башкирии восьмерых членов ОПГ обвинили в удержании пациентов в реабилитационном центре под видом лечения от алкоголизма.