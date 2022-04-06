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Названо главное изменение в российской политике после смерти Жириновского

Политолог Куртов заявил об изменении публичного поля политики после смерти Жириновского

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского главным образом повлияет на публичное поле политики, потому что в ней не будет столь же яркого спикера. Такое изменение в политической жизни страны «Ленте.ру» назвал президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Его уход не изменит политический ландшафт, потому что ЛДПР — партия системная, вряд ли можно ожидать каких-то изменений в выборах в Госдуму и в ее политическом курсе, — заявил он. — Изменится только публичное поле политики, ведь умер яркий спикер. Таких же ярких фигур пока не видно».

Говоря о будущем партии либерал-демократов, политолог отметил, что поддержка ЛДПР формировалась не только за счет Жириновского, но и накопленного электората, а также лояльности к партии.

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«Достаточно крепкие региональные отделения, правда, не во всех регионах. Владимир Вольфович к тому же ездил по регионам, — добавил он. — Фамилии преемников не назову, но последние несколько лет у Жириновского в аппарате и партии работали очень перспективные коллеги, которые смогут достойно продолжить его работу. В этом смысле потеря Жириновского трагична, но не смертельна для партии».

В начале февраля 75-летнего главу ЛДПР госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом России.

О смерти лидера ЛДПР стало известно 6 апреля. Сообщивший о кончине Жириновского спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал его ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».

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Никита Абрамов
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