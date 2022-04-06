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Турецкое посольство на Украине вернули в Киев

МИД Турции возобновил работу посольства на Украине в Киеве после эвакуации в Черновцы

Фото: Pixabay

МИД Турции возобновил работу посольства на Украине в Киеве после эвакуации в Черновцы. Об этом сообщает телеканал A Haber.

«Диппредставительство начнет полноценную работу со среды (6 апреля, — прим. "Ленты.ру")», — сообщил телеканал. Эвакуация турецкого посольства из столицы Украины состоялась в начале марта.

Ранее сообщалось, что посольство Словении возобновило работу на Украине. В Киев прибыл поверенный в делах Боштян Лесяк и приступил к выполнению своих обязанностей. Он также вывесил словенский флаг перед входом в дипмиссию. В дипмиссии рассказали, что поверенный в делах встретился с послом Польши на Украине Бартошем Чихоцким в Киеве 28 марта. Стороны обсудили сотрудничество двух посольств, работающих на данный момент в столице Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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