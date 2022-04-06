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Выдача кредитов наличными в России упала почти на 90 процентов

Объем выдачи кредитов в России упал почти на 90 процентов в марте

Фото: Shutterstock

В марте банки выдали россиянам 454,9 тысячи кредитов наличными, что на 71,8 процента меньше, чем в феврале. Об этом сказано в исследовании Frank RG, пишет РБК.

Объем кредитов за месяц упал почти на 90 процентов (86,3 процента), до 76,3 миллиарда рублей. Выдачи необеспеченных кредитов снизились до уровня 2015 года — тогда объем кредитования в этом сегменте был 54,7 миллиарда в январе и 75,2 миллиарда в феврале.

Автокредитование обвалилось почти на 80 процентов относительно февраля (по общей сумме выдач). За март банки заключили только 20,4 тысячи новых договоров на 21 миллиард рублей.

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Также финансовые организации выдали россиянам 671,5 тысячи ссуд на покупку товаров (минус 8,6 процента к февралю) на 14,4 миллиарда рублей. Это более чем вдвое меньше февральских объемов. Что касается ипотеки, то россияне оформили 168,9 тысячи новых сделок, что почти на четверть превышает показатели февраля. Объем новых ипотечных выдач вырос на 18,9 процента, до 545,5 миллиарда рублей.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) ранее рассказали, что в первую неделю марта количество заявок на кредиты рухнуло на 53 процента. Заемщики и банки в условиях неопределенности и резкого роста ключевой ставки «стараются не совершать резких движений», подчеркнули эксперты.

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Платон Щукин
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