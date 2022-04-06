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Известные режиссеры подписали петицию против домогательств в японском кино

Известные режиссеры подписали петицию против сексуальных домогательств в японском кино

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известные японские режиссеры, в том числе лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля Хирокадзу Корээда, обладатель Приза жюри Канн Кодзи Фукада, режиссер драмы «Под открытым небом» Мива Нисикава подписали петицию, касающуюся сексуальных домогательств со стороны деятелей кино. Об этом сообщает AP.

По информации издания, сейчас движение #metoo, созданное в поддержку жертв сексуального насилия, начало активно развиваться в Японии. Причиной тому стали опубликованные ранее заявления актрис, которые рассказали о том, что стали жертвами сексуального насилия и домогательств со стороны известного в Японии режиссера Сакаки Хидэо.

Жертвами Хидэо стали четыре женщины, которым режиссер обещал роли в кино взамен на интим. Помимо этого, актрисы заявили, что Сакаки заставлял их сниматься обнаженными.

После обвинений компания Ark Entertainment, занимающаяся дистрибуцией нового фильма Хидэо «Признание», посвященного теме сексуального насилия в семье, объявила об отсрочке выхода его ленты на экраны. Коллеги Сакаки поддержали такое решение, а также составили собственную петицию с призывом прекратить домогательства в кинематографе, заявив о том, что подобные действия «непростительны».

Ранее российский и советский актер Юрий Назаров обвинил Владимира Машкова в приставании к его дочери. По словам артиста, худрук Московского театра Олега Табакова завлекал родственницу Назарова своим положением.

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Анастасия Астахова
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