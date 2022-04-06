Депутат ГД Михаил Романов выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Жириновского

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов выразил глубокие соболезнования в связи со смертью лидера партии ЛДПР и одноименной фракции в нижней палате федерального парламента Владимира Жириновского. Он скончался после продолжительной болезни на 76-м году жизни.

Михаил Романов отметил огромный вклад Владимира Жириновского в развитие отечественного парламентаризма, а также в создание истинной многопартийности и в формирование политической конкуренции в постсоветской России.

«Владимир Вольфович Жириновский — родоначальник особой политической культуры, которая до 1990-го года, когда он создал и возглавил ЛДПР, ранее не практиковалась в нашей стране. Это первый отечественный политик, который стал говорить с людьми на понятном им языке, он всегда был «без галстука», не боялся показывать свои эмоции и умел заражать ими тех, кто его слушал. И с годами он не утратил этого огненного стиля — ни в делах, ни в словах, ни в идеях. Люди всегда это очень ценили, потому его партия неизменно пользовалась заметной поддержкой избирателей», — отметил Михаил Романов.

Парламентарий подчеркнул, что Владимир Жириновский, 32 года находившийся на передовой политического фронта, был очень принципиальным парламентарием, всегда отстаивал демократические ценности, защищал интересы простых россиян, являлся истинным патриотом.

«С Владимиром Вольфовичем Жириновским мне выпала честь работать в седьмом созыве Государственной Думы и полгода — в текущем. Владимир Вольфович из-за болезни был вынужден покинуть политическую трибуну тогда, когда его патриотические идеи и умение заражать ими особенно нужны нашей стране. Я запомнил его слова «При любых обстоятельствах я защищаю государство». В отношении Родины он был непримиримым идеалистом, известна его фраза «Если у тебя нет идеалов — ты овощ на грядке, а не человек!». Но в государственном управлении, в политике он был прагматиком и стратегом. Его умение слушать людей, чувствовать время, понимать причины и последствия событий наделили его пророческими чертами. Он видел будущее России. К сожалению, мы не услышим от него о том, каким оно будет. Но я убежден, что патриот Жириновский знал — будущее нашей Родины будет счастливым», — подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий передал слова соболезнования коллегам из фракции ЛДПР, а также родным и близким Владимира Жириновского.