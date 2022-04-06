Терапевт предупредила о необратимых последствиях COVID-19 для части пациентов

Врач Хавкина предупредила о нарушениях памяти после COVID-19 у людей с болезнями сердца

У пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы после перенесенной коронавирусной инфекции могут появиться необратимые нарушения памяти. Об этом предупредила врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина, сообщают «Известия».

«У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми», — заявила специалист.

Она добавила, что при тяжелом течении COVID-19, при позднем или неправильном его лечении у части пациентов появляется нехватка кислорода и недостаточность кровоснабжения. Это может спровоцировать тяжелое поражение головного мозга, объяснила Хавкина.

Специалист назвала наиболее выраженными когнитивные нарушения у людей пожилого возраста без иммунитета к инфекции, у которых есть гипертоническая болезнь сердца и ишемическая болезнь сердца, а также сердечная недостаточность и сахарный диабет второго типа.

Врач подчеркнула, что в последние два года фиксируется меньше случаев существенных когнитивных нарушений у пациентов с коронавирусом — это происходит из-за вакцинации и особенностей омикрон-штамма.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал способ уменьшить риски развития постковидного синдрома. Он заявил, что для этого необходимо пройти противовоспалительную, антикоагулянтную терапию, подчеркнув, что инъекционную терапию нельзя проходить в домашних условиях.