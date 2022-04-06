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Лавров призвал «руководителей действиями Киева» прекратить саботаж переговоров

Глава МИД России Лавров призвал добиться прекращения саботажа переговоров с Киевом

Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал тех, кто управляет действиями киевских властей, прекратить саботировать переговоры, сообщает ТАСС. В ином случае, по его мнению, может повториться та же ситуация, которая произошла с Минскими соглашениями.

«Мы еще раз хотим настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, все-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе, за будущее мироустройство, за обеспечение на практике следования всем принципам Устава ООН. Россия готова к этому разговору», — заявил глава МИД.

Однако, как подчеркнул Лавров, для того, чтобы добиться прогресса, а не только его видимости, Киеву необходимо послать четкий сигнал о том, что стоит прекратить любые попытки саботажа мирных переговоров, как это произошло с Минскими договоренностями.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страна не совершает военные преступления на Украине. Он подчеркнул, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам.

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Марина Совина
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