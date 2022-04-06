Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам назвали лучший весенний продукт

Диетолог Соломатина посоветовала добавить в весенний рацион зеленый салат

Фото: Anna Pelzer / Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что после зимы большинство людей страдает от авитаминоза, и посоветовала россиянам добавить в рацион зеленый салат, чтобы восполнить нехватку витаминов. Ее слова приводит издание «Вечерняя Москва».

Соломатина назвала зеленый салат лучшим весенним продуктом. По ее словам, он доступен по цене и в нем в больших количествах содержится вещество хлорофилл, которое способствует выработке эритроцитов, необходимых для детоксикации и укрепления организма, а также восстанавливает нормальный рН крови.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря
Известный диетолог перестал правильно питаться и показал изменившуюся внешность
Известный диетолог перестал правильно питаться и показал изменившуюся внешность
29 марта

Помимо салата, весной в меню стоит включить различные травы и побольше зеленых овощей — они обладают схожим эффектом, отметила диетолог.

Ранее Елена Соломатина назвала россиянам главный минус приема пищи перед телевизором или компьютером. Эксперт предупредила, что, отвлекшись на происходящее на экране, можно съесть слишком много.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против семей Путина и Лаврова
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился ниже 80 рублей
Раскрыта оптимальная стоимость зарубежных туров за картами Visa и Mastercard
Мэром освобожденного Мариуполя назначили местного
Четверых россиян осудили за удержание в рабстве 20 человек
Кремль высказался на тему поставок западного вооружения на Украину
Песков призвал Украину согласиться со статусом Крыма и Донбасса
Apple резко сократила производство AirPods
Звезда «Бриджертонов» рассказала о дискриминации из-за цвета кожи
Пульмонолог перечислил истинные причины появления одышки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.