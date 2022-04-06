Россиянам назвали лучший весенний продукт

Диетолог Соломатина посоветовала добавить в весенний рацион зеленый салат

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что после зимы большинство людей страдает от авитаминоза, и посоветовала россиянам добавить в рацион зеленый салат, чтобы восполнить нехватку витаминов. Ее слова приводит издание «Вечерняя Москва».

Соломатина назвала зеленый салат лучшим весенним продуктом. По ее словам, он доступен по цене и в нем в больших количествах содержится вещество хлорофилл, которое способствует выработке эритроцитов, необходимых для детоксикации и укрепления организма, а также восстанавливает нормальный рН крови.

Помимо салата, весной в меню стоит включить различные травы и побольше зеленых овощей — они обладают схожим эффектом, отметила диетолог.

Ранее Елена Соломатина назвала россиянам главный минус приема пищи перед телевизором или компьютером. Эксперт предупредила, что, отвлекшись на происходящее на экране, можно съесть слишком много.