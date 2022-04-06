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Медведев сравнил санкции Запада против России с инквицизией

Медведев заявил, что нынешние санкции Запада против РФ похожи на методы инквизиции

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев сравнил нынешние санкции Запада против России с методами инквизиции. Об этом в среду, 6 апреля, политик написал в своем Telegram-канале.

«Нынешние санкции западного мира против российского государства, экономики и бизнеса очень напоминают методы Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium. Сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика», — написал Медведев.

Он предупредил также, что попытка отменить право собственности для российского бизнеса грозит множеством исков в международных судах.

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Евгения Куликова
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