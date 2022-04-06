Беременная женщина проучила пассажира за отказ уступить ей место

Беременная пользовательница Reddit села на руку отказавшего уступить ей место пассажира

Беременная пользовательница Reddit с ником Tiredthriwaway55654 поделилась историей о том, как она проучила пассажира, не желавшего уступить ей свободное место в транспорте. По словам женщины, получив отказ, она села на руку незнакомца. В комментариях многие пользователи оправдали ее поступок и сочли найденный ей способ мести мужчине необычным.

Tiredthriwaway55654 рассказала, что находится на восьмом месяце беременности и каждый день добирается до работы и обратно на автобусе. Пользовательница отметила, что сильно устает из-за переработок, однако ей удается доехать до места назначения сидя. «Стоит отметить, что я не использую свою беременность, чтобы получить желаемое, но люди обычно просто сами уступают мне место [в автобусе]», — добавила она.

Однажды Tiredthriwaway55654 села на автобус и заметила свободное место. По словам женщины, на соседнем сиденье находился мужчина, одетый в деловой костюм, его рука лежала на пустом кресле. Рассказчица попросила незнакомца убрать руку, чтобы она могла занять свободное место, однако он отказался. «Я сказала ему, что устала и мне нужно сесть, а он ответил, что моя беременность — не его проблема. К тому моменту я уже была сыта по горло, мои ноги горели, спина болела, так что я просто села на его руку. Он разозлился и попытался вытащить руку, при этом крича на меня», — поделилась юзерша.

Пользовательница уточнила, что пассажир назвал ее поступок неуважительным и вскоре покинул автобус. Когда Tiredthriwaway55654 рассказала о произошедшем мужу, супруг также осудил ее за якобы грубое поведение.

Однако многие пользователи Reddit в комментариях к публикации поддержали авторшу. Они подчеркнули, что пассажир в транспорте обычно не имеет права занимать больше одного сиденья. «Этому мужчине не нужно *** [чертово] сиденье для его руки. Это нелепо», «Этот парень поступил как козел, а ты права», — написали они. Многие юзеры также назвали историю женщины смешной.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как разрушила отношения своего друга. По словам женщины, расставание спровоцировал тот факт, что она раскрыла секрет возлюбленной приятеля.