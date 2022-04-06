Названа дата запуска первых рейсов из Сочи в Каир

Авиакомпания «Россия» с 7 апреля по 31 мая запустит рейсы из Сочи в Каир

Отечественная авиакомпания «Россия» впервые выполнит первый прямой рейс из Сочи в Каир 7 апреля. Дату запуска авиасообщения со столицей Египта назвали в пресс-службе оператора аэропортов Краснодарского края ГК «Аэродинамика», пишет РИА Новости.

Рейсы в Каир будут выполняться на ежедневной основе на самолетах, вмещающих в себя 87 пассажиров. Время в пути составит не более трех часов.

«Это новое направление для аэропорта. Ранее в истории сочинской воздушной гавани такой маршрут не обслуживался», — говорится в сообщении. Отмечается, что рейсы в Египет будут выполняться до 31 мая. Также не исключается возможность продления данной полетной программы.

Ранее в марте российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске масштабной программы регулярных международных рейсов из Сочи. Так, в апреле перевозчик начнет выполнять прямые регулярные рейсы по 17 направлениям, среди которых Армения, Египет, Израиль, Казахстан, Турция и Узбекистан.