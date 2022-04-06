Названы сферы услуг с самыми большими чаевыми

Самую большую сумму чаевых россияне оставляют работникам отелей

Чаще всего отечественные туристы оставляют чаевые работникам сферы общепита, реже всего — сотрудникам отелей. Соответствующие результаты показал опрос онлайн-сервиса SuperJob, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Две трети россиян дают на чай в барах, ресторанах и кафе, причем 26 процентов делают это на постоянной основе, а 39 процентов — время от времени. При этом каждый второй благодарит таксистов небольшой суммой денег. Далее идут курьеры — им оставляют на чай 38 процентов респондентов, 34 процента не забывают благодарить чаевыми мастеров салонов красоты.

Меньше всего россиян дают на чай при проживании в гостиницах, при пользовании услугами автомоек и заправок — 27, 19 и 8 процентов соответственно. При этом работников отелей назвали в числе тех, кто получает самые большие суммы чаевых — примерно по 425 рублей. В заведениях общепита отечественные туристы оставляют официантам в среднем по 250 рублей сверх чека, в салонах красоты — по 155 рублей, курьерам оставляют по 105 рублей, а сотрудникам заправок и автомоек — по 65 рублей.

Ранее российская туристка, часто путешествующая по Турции, назвала случаи, в которых уместно оставить чаевые персоналу гостиниц. По словам блогера, любой сотрудник отеля будет рад получить дополнительное вознаграждение за свой труд от постояльцев, однако чаевые — это «дело добровольное».