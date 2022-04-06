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Во Франции начали расследование инцидента со «взбесившимся» самолетом

Французские авиавласти расследуют инцидент с посадкой «взбесившегося» самолета в Париже

Фото: Globallookpress.com

Авиавласти Франции начали расследование инцидента с самолетом Air France, который во время посадки «вытворял, что взбредет в голову». Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что во вторник, 5 апреля, Boeing 777 авиакомпании Air France, летевший из Нью-Йорка, при посадке в парижском аэропорту де Голля «взбесился» — пилоты на несколько секунд потеряли управление самолетом, когда борт был на высоте всего 370 метров. Воздушное судно резко отклонилось от первоначальной траектории и ушло влево, диспетчер успел дать команду другому рейсу не набирать высоту, чтобы избежать столкновения.

По словам членов экипажа, самолет «вытворял, что взбредет в голову». Тем не менее им удалось вернуть контроль над управлением и зайти на второй круг посадки — борт приземлился на другой стороне летного поля аэропорта.

Дарья Рыбак
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