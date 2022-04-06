Дума приняла закон о штрафах за отождествление ролей СССР и нацистской Германии

Госдума приняла закон о штрафах за публичное отождествление СССР и нацистской Германии

Депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли закон о штрафах за публичное отождествление СССР и нацистской Германии. Об этом сообщает в среду, 6 апреля, ТАСС.

Так, для граждан предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток, для юридических лиц — штрафы до 100 тысяч рублей.

Данным законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.48 («Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы»).

