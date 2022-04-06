Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Дума приняла закон о штрафах за отождествление ролей СССР и нацистской Германии

Госдума приняла закон о штрафах за публичное отождествление СССР и нацистской Германии

Депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли закон о штрафах за публичное отождествление СССР и нацистской Германии. Об этом сообщает в среду, 6 апреля, ТАСС.

Так, для граждан предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток, для юридических лиц — штрафы до 100 тысяч рублей.

Данным законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.48 («Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о личном приказе Путина отвести войска от Киева
В США оценили российский «ракетный грузовик»
Названы шесть самых популярных модных трендов в TikTok
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
Посольство России назвало погибшего водителя жертвой антироссийской истерии
Венгрия начала искать способ оплаты газа в рублях
Россиян призвали отказаться от поездок в Европу
Россия начала выплачивать госдолг в рублях
Обвиненный в изнасиловании боец ММА Новоселов обжаловал арест
В России начали изготавливать опытные образцы ракеты «Союз-5»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.