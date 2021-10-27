В Госдуме объяснили наказание за уравнивание роли СССР и Германии в войне

Штрафы за уравнивание роли Советского Союза и фашистской Германии в Великой Отечественной войне могут получить участники теле- и радиоэфиров, которые высказываются публично, объяснила один из авторов законопроекта, председатель комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская в интервью «Газете.Ru».

По ее словам, следить за правонарушениями будет Роскомнадзор и прокуратура. «Абсолютное большинство таких клеветнических измышлений звучат в эфире, как правило, либо радиостанции, либо в телеэфире, либо публикуются в СМИ или в сети интернет», — подчеркнула Ямпольская.

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Она отметила, что законопроект внесли в кодекс об административных правонарушениях, чтобы фиксировать такую деятельность, а не проявлять «максимальную жестокость». Кроме того, председатель комитета Госдумы по культуре выразила надежду, что нововведения будут приняты «для исполнения воли народа, которому до тошноты надоело слушать бездоказательные совершенно клеветнические измышления».

Ямпольская добавила, что внесение законопроекта стало реакцией на публикацию бездоказательных сведений о Советском Союзе.

По словам депутата, в 2020 году на заседании Совета по культуре и искусству при президенте она поделилась с главой государства «своей тревогой по поводу того, что у нас свободно выходит западная литература, переводится и издается большими тиражами». В ней свободно публикуются рассуждения о том, что СССР и Нацистская Германия якобы в равной степени повинны в развязывании Второй мировой войны. «Сейчас мы просто логически завершаем эту работу, потому что если есть запрет, то за его нарушение должно последовать определенное наказание», — заключила Ямпольская.

Ранее стало известно, что в Государственную Думу внесли законопроект, который предусматривает наказание за отождествление Советского Союза и фашистской Германией в размере штрафа от 1 до 100 тысяч рублей либо ареста на 15 суток.