Лидер КПРФ Зюганов описал невыполнение задач спецоперации фразой «придется надеть шинели»

России необходимо выполнить задачи военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, в противном случае всем «придется надеть шинели». Такую фразу высказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов, пишет РИА Новости.

По его словам, президент России Владимир Путин объявил стратегию, с которой согласились члены Госдумы, Совета Федерации и Совета безопасности. «Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит... вам всем придется надеть шинели», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Россия должна «поднапрячься», чтобы решить поставленные спецоперацией задачи. «Потом будем строить вместе все остальное», — заключил Зюганов.

Ранее лидер КПРФ заявил, что для мыслящих и честных людей нет никакой возможности сомневаться в том, что на Украине развернута борьба с неонацизмом. Многочисленные подтверждения преступного характера действий бандеровцев поступают регулярно, добавил он.