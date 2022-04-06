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Зюганов описал невыполнение задач спецоперации фразой «придется надеть шинели»

Лидер КПРФ Зюганов описал невыполнение задач спецоперации фразой «придется надеть шинели»

Фото: Russian State Duma / Globallookpress

России необходимо выполнить задачи военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, в противном случае всем «придется надеть шинели». Такую фразу высказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов, пишет РИА Новости.

По его словам, президент России Владимир Путин объявил стратегию, с которой согласились члены Госдумы, Совета Федерации и Совета безопасности. «Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит... вам всем придется надеть шинели», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Россия должна «поднапрячься», чтобы решить поставленные спецоперацией задачи. «Потом будем строить вместе все остальное», — заключил Зюганов.

Ранее лидер КПРФ заявил, что для мыслящих и честных людей нет никакой возможности сомневаться в том, что на Украине развернута борьба с неонацизмом. Многочисленные подтверждения преступного характера действий бандеровцев поступают регулярно, добавил он.

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Сергей Истомин
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