Председатель ЦК КПРФ выступил с заявлением по ситуации на Украине

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением по ситуации на Украине

Для мыслящих и честных людей нет никакой возможности сомневаться в том, что на Украине развернута борьба с неонацизмом. Об этом говорится в заявлении председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ Геннадия Зюганова, опубликованном на сайте партии.

Он отметил, что многочисленные подтверждения преступного характера действий бандеровцев поступают регулярно. Так, напомнил Зюганов, 14 марта нацисты совершили еще одно чудовищное злодеяние. С оккупированной территории Донбасса в центр Донецка была запущена «Точка-У». Убито более 20 мирных жителей, включая детей. «Десятки жителей получили ранения. Такого рода обстрелы города стали привычной реальностью. Всего по Донецку выпущено 15 смертоносных ракет. Вес боевой части каждой — свыше 160 килограммов. Нацисты применяют ракеты с кассетными боеприпасами, способными поражать все живое на площади в 7 гектаров. Именно такой, запрещенный в мире кассетный боеприпас был на ракете, обрушившейся на Донецк. Данное военное преступление прямо роднит его организаторов и исполнителей с действиями фашистов в годы Великой Отечественной войны», — добавил он.

Также глава КПРФ напомнил о гуманитарной катастрофе в полумиллионном Мариуполе. «Всякий раз, когда командование войск Донецкой народной республики открывает гуманитарные коридоры для выхода его мирных жителей из зоны боев, бандеровцы «Азова» препятствуют эвакуации и расстреливают тех, кто пытается уйти из города. Сотни тысяч людей используются в качестве заложников, лишенных тепла, воды и пищи. При этом официальный Киев и его западные кукловоды пытаются возложить ответственность за происходящее на войска ДНР», — сказал он.

Циничное поведение Запада, по словам Зюганова, вполне понятно. «Натовские агрессоры полагали, что стоят в половине шага от полного и окончательного порабощения Украины. Они были готовы прибегать здесь к услугам самой гнусной нацистской швали, чтобы осуществить планы мирового господства. Одним из самых ярких примеров политического и морального падения стало создание Пентагоном на Украине биолабораторий, — продолжил глава КПРФ. — По существу, речь идет о разработке смертоносного биологического оружия, направленного против этнических славян. Одновременно под тенью «западного зонтика» была выращена свора отмороженных бандеровцев, способных на все. Сейчас они взяли на вооружение у своих собратьев-головорезов из числа косовских албанцев гнусную практику торговли человеческими органами. Разница в том, что на Украине эти органы извлекают не только из тел пленных, как было в Косово, но даже из военнослужащих ВСУ, погибших или тяжело раненных. Разумеется, никто не спрашивает согласие самих раненых или родственников погибших. Бесчеловечные деяния совершаются с полным пренебрежением к международному праву и нормам человечности».

Зюганов подчеркнул, что «поднявший голову нацизм должен быть повержен». «Судьба этой победы находится прежде всего в руках российского общества. Налицо необходимость сплочения страны перед лицом острейших угроз. Положение дел ко многому обязывает. Ельцинская попытка плестись в хвосте Запада обошлась стране дорого. Выкованный поколениями советских людей экономический и военный потенциал Родины был серьезно ослаблен. Многое предстоит наверстать. Исторические испытания требуют решительного оздоровления общества. Крайне необходимо изжить все проявления коллаборационизма, преодолеть социальный раскол и мобилизовать страну на ускоренное развитие», — заключил глава КПРФ.