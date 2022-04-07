Офицер ВСУ рассказал о бегстве начальства с поля боя в первый день спецоперации

Попавший в плен офицер ВСУ Радченко заявил, что начальство их «тупо бросило» погибать

Руководство подразделений ВСУ покинуло поле боя в самый первый день российской военной операции на Украине, сообщил в интервью «Ленте.ру» начальник разведки батальона «Айдар» Тарас Радченко, добровольно сдавшийся в плен бойцам Донецкой народной республики (ДНР).

«24 февраля начался артиллерийский обстрел. Командир 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Титенко в первый же день просто уехал. Нас тупо бросили, оставили младших офицеров и солдат погибать. Свои же кинули», — рассказал он. При этом он не уточнил, где конкретно базировались его сослуживцы.

По словам Радченко, ему единственному удалось спастись в тот день из-под обстрела. «Второй батальон за сутки превратился в кашу. Все это было на моих глазах. У меня там был друг, не знаю, как он сейчас. Зато видел кишки почти всех остальных солдат. Я бежал из-под артиллерийского огня в чистом поле. Как это было, думаю, рассказывать не стоит. Я один живым из этого ада выбрался», — вспоминает офицер.

Ранее другой сдавшийся в плен боец ВСУ Дмитрий Платов призвал сослуживцев прекратить сопротивляться, так как киевским властям и командующим на них плевать. По его словам, когда нескольким военным из его подразделения удалось спастись, командование в нецензурной форме посоветовало им «выбираться на попутках».