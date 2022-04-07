Трамп прокомментировал допрос своей дочери по штурму Капитолия

Трамп назвал стыдом допрос своей дочери Иванки по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп назвал стыдом и преследованием допрос своей дочери Иванки Трамп комитетом палаты представителей, расследующим дело о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом бывший американский лидер заявил в интервью The Washington Post.

По словам Трампа, он не знает деталей допроса Иванки комитетом палаты представителей и не осведомлен о том, что его дочь сказала конгрессменам. Кроме того он заверил журналистов, что не избавлялся от записей из журнала звонков за 6 января 2021 года.

5 апреля телеканал CNBC сообщил, что Иванка Трамп провела восемь часов на допросе по делу о штурме Капитолия в палате представителей США. По информации членов специального комитета по расследованию, дочь Трампа отвечала на их вопросы «не в общих словах».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден пожаловался своему окружению на «угрозу демократии» со стороны бывшего главы администрации Дональда Трампа, которого, по его мнению, необходимо привлечь к ответственности за штурм Капитолия 6 января прошлого года.