Предсказана судьба умных домов в России

Эксперт предсказал отсутствие в России дефицита датчиков для системы «умный дом»

В России не ожидают дефицита датчиков для системы «умный дом» на фоне проблем с поставками из-за рубежа. Дальнейшую судьбу этих технологий в стране предсказал сотрудник Центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе МИЭТ Султансаид Муратчаев, передает РИА Новости.

По словам эксперта, отсутствие импортных товаров не скажется на обычных пользователях — необходимые объемы продукции смогут обеспечить отечественные производители. Муратчаев добавил, что дефицит коснется лишь высокоточных сенсорных устройств — они стоят дорого и редко используются в коммерческих целях.

Специалист отметил, что в России хватает производителей оборудования для умного дома. «Как правило, это датчики движения, температуры, давления, влажности, утечки газа и другие», — пояснил он. Муратчаев не ожидает и нехватки сенсоров для транспорта, поскольку в стране широко используются устройства отечественного и китайского производства.

Ранее из-за проблем с логистикой россиянам пообещали подорожание унитазов и раковин. В состав сантехнических изделий входит каолин — белая глина, которую российские заводы закупали на Украине. Ситуация в стране вынуждает производителей искать других поставщиков.