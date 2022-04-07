Власти России оценили траты на борьбу с кризисом

Глава Минфина Силуанов заявил, что объем антикризисного плана составляет 1,2 трлн рублей

Объем перераспределения средств внутри бюджета на борьбу с кризисом оценивается властями в полтриллиона рублей, а всего на антикризисный план нужно более триллиона, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

«Антикризисный план сформирован в объеме 1,2 триллиона рублей. Объемы ресурсов, которые необходимо будет перераспределить, по оценке Минфина, — около полутриллиона рублей», — сказал Силуанов, объяснив, что речь идет о «приоритезации расходов», которые должны обеспечить правительству возможность реагировать на сложившуюся ситуацию.

Ранее 7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российской экономике потребуется минимум полгода, чтобы перестроиться, адаптируясь к западным санкциям. По его словам, в плане денежно-кредитной политики «с Минфином за этот месяц сделали все возможное и невозможное».