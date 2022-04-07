Два человека стали жертвами стрельбы в Тель-Авиве

Kan: два человека погибли, четыре в крайне тяжелом состоянии после стрельбы в Тель-Авиве

Два человека были убиты, еще четыре получили крайне тяжелые ранения в результате стрельбы в центре Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости.

«Два человека погибли, восемь человек получили ранения, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии», — сообщает радиостанция.

По информации СМИ, стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива. По предварительной информации, один из стрелявших пока не задержан. Службы безопасности продолжают поиск. В центре города усилен патруль из военных и полицейского спецназа. Полиция призывает граждан не покидать дома.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве выросло до шести. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Состояние двух раненых оценивалось как критическое.

