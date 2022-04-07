Число пострадавших в теракте в Тель-Авиве увеличилось

Kan: 6 человек в тяжелом состоянии госпитализированы в результате теракта в Тель-Авиве

Число пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве увеличилось до шести человек. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую государственную телерадиокомпанию Kan.

По словам медиков, состояние двух пострадавших оценивается как критическое.

По основной версии полиции, два вооруженных огнестрельным оружием террориста напали на прохожих на улице Дизенгоф. В настоящее время службы безопасности ведут поиск нападавших и их сообщников.

Ранее сообщалось о четырех раненых. Полиция призвала граждан не покидать дома.

В конце марта в Израиле также произошла серия терактов. 27 марта два человека погибли и шестеро получили ранения во время стрельбы в городе Хадера. Еще пятеро израильтян стали жертвами стрельбы в израильском городе Бней-Брак. Также один человек был тяжело ранен в городе Рамат-Ган.