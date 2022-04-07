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Минфин задумал разрешить госбанкам не платить денег в бюджет

Глава Минфина Силуанов рассказал о предложении разрешить госбанкам не платить дивиденды

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Министерство финансов рассчитывает разрешить государственным банкам не выплачивать дивиденды за прошлый год, заявил заявил журналистам в Госдуме министр финансов Антон Силуанов, пишет РБК. По задумке ведомства, возможность не платить эти деньги в бюджет могла бы поддержать кредитные учреждения в сложившихся условиях.

«Мы считаем, что вопрос про дивиденды банков практически, можно сказать, решен в пользу банков, поскольку им требуется капитальная база, мы прекрасно это понимаем. Банки достаточно много потеряли в нынешних условиях, и это я не говорю про банки, которые получили статус SDN (блокирующие санкции США)», — разъяснил глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что окончательного решения пока нет, но Минфин намерен предлагать отказ от выплаты вознаграждения акционерам госбанков несмотря на то, что прошлый год для банков был очень успешным.

Обычно правительство настаивает на выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50 процентов от чистой прибыли. В случае Сбербанка, добившегося в 2021 году рекордных финансовых показателей, сумма дивидендов могла бы составлять 623 миллиарда рублей, в случае ВТБ — 163,5 миллиарда.

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Платон Щукин
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