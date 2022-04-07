В России объявили о частичном согласии Европы на расчеты за газ в рублях

Вице-премьер Новак заявил о согласии ряда стран Европы оплачивать газ из России в рублях

Часть европейских стран уже согласилась на предложенную Россией схему оплаты газа с расчетами в рублях, заявил вице-премьер России Александр Новак. Его заявления в эфире телеканала «Россия-24» приводит ТАСС.

«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [новую схему]», — сказал Новак.

О согласии на предложенный Россией вариант ранее объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. О решении перевести расчеты с недружественными странами в рубли в марте объявил президент Владимир Путин.

В конце прошлого месяца он подписал указ, из которого следует механизм подобных расчетов. Европейским покупателям предложено продолжить платить в иностранной валюте, указанной в контрактах, на счет, который нужно будет открыть в Газпромбанке. Затем банк будет покупать за эти средства рубли на Московской бирже и перечислять их на рублевые счета зарубежных клиентов, которые также потребуется открыть. Уже оттуда деньги будут уходить российскому поставщику.