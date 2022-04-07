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Вирусолог объяснил невозможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году

Вирусолог Чумаков считает, что пандемия не закончится в 2022 году из-за непривитых

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пандемия коронавируса не закончится в 2022 году, так как половина жителей Земли еще не вакцинирована от COVID-19. Так объяснил невозможность окончания пандемии завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков, сообщает Ura.ru.

«Очень неравномерно сейчас идет борьба с пандемией. Вообще только половина Земли охвачена прививками. Остальные — непривитые. Кроме того, есть большие страны, вроде Китая, в которых практически еще никто не переболел», — считает Чумаков.

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По его словам, растущая заболеваемость COVID-19 в Китае может выйти из-под контроля. Вирусолог допустил, что власти не смогут полностью справиться с ростом числа новых случаев коронавируса. Затяжное увеличение числа заражений также возможно в странах третьего мира, отметил специалист.

В четверг, 7 апреля, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР доложил, что за минувшие сутки в Китае впервые с начала пандемии выявили 23 107 случаев COVID-19.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал конец пандемии коронавируса. По его словам, понадобится не менее года, чтобы прийти к выводу о завершении пандемии и превращении коронавируса в сезонную инфекцию.

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Анастасия Шейкина
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