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Иммунолог спрогнозировал конец пандемии коронавируса

Иммунолог Крючков: объявить окончание пандемии COVID-19 можно только после года наблюдений

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Медики смогут объявить о завершении пандемии коронавируса только спустя определенный период наблюдений. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, хотя весной 2022 года и наметился спад заболеваемости вирусом, однако это не означает окончание пандемии в ближайшее время. Врач объяснил, что на основании данных о числе новых случаев заражения COVID-19, полученных весной или летом, нельзя судить о дальнейшей динамике заболевания. Он подчеркнул, что понадобится не менее года, чтобы прийти к выводу о завершении пандемии и превращении коронавируса в сезонную инфекцию.

Ранее вирусолог Виктор Ларичев заявил, что возможное появление нового опасного штамма коронавируса в России может привести к введению жестких ограничений и локдауна. Он упомянул, что в китайском Шанхае вводят самый масштабный локдаун за последние два года. Он связан с ростом заболеваемости стелс-омикроном, который, как считает специалист, мог прийти в Китай из России.

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Марина Совина
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