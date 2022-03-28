Россиянам назвали условие для введения нового локдауна

Вирусолог Ларичев заявил, что появление нового штамма в России может привести к локдауну

Возможное появление нового опасного штамма коронавируса в России может привести к введению жестких ограничений и локдауна. Такое условие в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал вирусолог Виктор Ларичев.

Он упомянул, что в китайском Шанхае вводят самый масштабный локдаун за последние два года. Он связан с ростом заболеваемости стелс-омикроном, который, как считает специалист, мог прийти в Китай из России. Комментируя эту тему, эксперт заявил, что граждане России уже имеют иммунитет к основным штаммам COVID-19.

«Мы уже проиммунизировались, и переболело очень много. У нас вспышка, связанная с "омикроном", уже прошла. В Китае она сейчас только началась. Несмотря на проводимую вакцинацию, у них заболеваемость была очень низкая», — объяснил вирусолог.

По его мнению, эффективные ограничения, вводимые китайскими властями, помогли избежать большого роста заболеваемости при омикроне.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов предупредил о риске новой волны коронавируса в стране. Он отметил, что заболеваемость COVID-19 в некоторых регионах мира, в том числе и в Европе, начала нарастать.