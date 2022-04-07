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Популярный в 1990-х макияж вновь вернулся в моду

Популярный в 1990-х годах макияж frosted eye shadow вновь вернулся в моду в 2022 году
Джиджи Хадид

Джиджи Хадид. Фото: Legion-media

Популярный в 1990-х годах макияж вновь вернулся в моду в 2022 году. Об этом сообщает Glamour.

Речь идет о макияже frosted eye shadow — нанесении теней для век с эффектом инея на глазах. Согласно материалу, в 1990-х годах для подобного эффекта женщины использовали холодные оттенки теней, например сиреневый, голубой и серебристый. С таким мейкапом, в частности, регулярно выходили в свет певицы Кристина Агилера и Бритни Спирс.

По информации издания, в нынешнем сезоне frosted eye shadow вновь обрел популярность среди модниц. С таким эффектом не раз появлялись на публике исполнительницы Доджа Кэт и Ариана Гранде. Помимо этого, в своих соцсетях делились снимками с подобным макияжем жена певца Джастина Бибера Хейли, модель Джиджи Хадид и актриса Сидни Суини.

Для достижения эффекта frosted eye shadow редакторы рекомендуют сочетать на веках влажную основу и тени с эффектом металлик. Дополнить образ они советуют глянцевыми губами, матовым тоном и большим количеством туши, благодаря которой, по их словам, ресницы не потеряются на фоне остального макияжа и придадут образу законченность.

В марте популярная в 2000-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей. Речь идет об укладке с эффектом «мокрых» волос, который создается стилистами с помощью различных стайлинговых средств. Известно, что с подобной прической на вечеринке в честь церемонии награждения кинопремии «Оскар» появилась телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян. Волосы звезды были убраны в высокий хвост и уложены гелем по всей длине.

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Таисия Косинцева
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