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Барщевский предупредил о колоссальном росте коррупции в России

Представитель правительства Барщевский предупредил о риске колоссального роста коррупции
Михаил Барщевский

Михаил Барщевский. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россию на фоне введения западными странами санкций может ждать резкое повышение уровня коррупции. С таким прогнозом выступил полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский, выступая на Ясинской конференции НИУ ВШЭ, передает РБК.

«С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», — предупредил Барщевский.

Он считает, что для предотвращения таких правонарушений не поможет усиление контроля и ужесточение наказания, в качестве примера Барщевский привел опыт Китая. «Опыт китайских товарищей показывает, что даже публичные расстрелы на площадях к снижению уровня коррупции не приводят», — объяснил юрист.

Эффективным методом по борьбе с коррупцией Барщевский назвал развитие политической конкуренции и гражданского общества.

Новые санкции в отношении России были введения после объявления 24 февраля о начале специальной операции в Донбассе. Под ограничительные меры попали высокопоставленные российские чиновники, бизнесмены, артисты, журналисты, а также крупные компании и банки.

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Варвара Кошечкина
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