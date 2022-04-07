Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Жителя Королева заподозрили в многократном изнасиловании падчерицы

Несовершеннолетняя жительница Королева рассказала, что ее три года насиловал отчим

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россиянина подозревают в многократном изнасиловании падчерицы — заявление в полицию с обвинением в отношении жителя Королева написала его сожительница. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, несовершеннолетняя жительница Королева на днях рассказала матери, что отчим на протяжении трех лет насиловал ее. Более того, по ее словам, однажды это произошло на глазах у ее малолетнего брата. Мать девочки обратилась в полицию, там проверяют изложенную информацию. Официального подтверждения факта преступления от следственных органов пока нет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики задержали генерал-майора в отставке и врача по подозрению в групповом изнасиловании школьницы. Потерпевшей оказалась 15-летняя ученица российской коррекционной школы; она познакомилась с подозреваемыми в соцсети, а те заманили ее в арендованную квартиру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Украину уличили в отходе от сделанных в Стамбуле предложений
Производитель Pepsi придумал способ остаться в России
Умер легендарный актер кино боевых искусств Ван Юй
Шеф-повар заставила вилки и ложки сиять с помощью фольги
Мэр Днепра призвал местных жителей уезжать из города
App Store и Google Play могут ограничить доступ к скачиванию приложений в России
Лавров обвинил США в принуждении Зеленского к боевым действиям
Россия и ЕС выразили готовность помочь Армении и Азербайджану определить границы
Названы приемы похудения в среднем и старшем возрасте
Названы самые опасные подводные лодки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.