Жителя Королева заподозрили в многократном изнасиловании падчерицы

Несовершеннолетняя жительница Королева рассказала, что ее три года насиловал отчим

Россиянина подозревают в многократном изнасиловании падчерицы — заявление в полицию с обвинением в отношении жителя Королева написала его сожительница. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, несовершеннолетняя жительница Королева на днях рассказала матери, что отчим на протяжении трех лет насиловал ее. Более того, по ее словам, однажды это произошло на глазах у ее малолетнего брата. Мать девочки обратилась в полицию, там проверяют изложенную информацию. Официального подтверждения факта преступления от следственных органов пока нет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики задержали генерал-майора в отставке и врача по подозрению в групповом изнасиловании школьницы. Потерпевшей оказалась 15-летняя ученица российской коррекционной школы; она познакомилась с подозреваемыми в соцсети, а те заманили ее в арендованную квартиру.