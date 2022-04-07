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Кремль заявил о заинтересованности в расследовании преступлений на Украине

Пресс-секретарь Песков заявил о заинтересованности в расследовании преступлений на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия заинтересована в объективном расследовании всех преступлений на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы заинтересованы в независимом и объективном расследовании всех преступлений», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что ситуацию в Буче необходимо расследовать, однако это нужно делать беспристрастно и независимо. Кроме того, он напомнил о различного вида расследованиях, где «Россия не была стороной, которые мы ни при каких обстоятельствах не можем воспринимать как независимые».

Также официальный представитель Кремля заявил, что полностью опровергает идею о том, что российские военнослужащие могли быть причастны к ситуации с массовыми убийствами в Буче. По его словам, изображения, которые были представлены, являются результатом организованной фальсификации.

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Сергей Истомин
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